Luna Rossa 2022, l'eclissi totale: gli orari e dove vederla

Nella notte tra il 15 ed il 16 maggio la luna si appresta a tingersi di rosso: ci sarà infatti la sua eclissi totale . Il fenomeno, che comunemente viene definito ' Luna Rossa ' sarà visibile anche dall'Italia, ma solo in parte. Il culmine sarà all'alba, quando la Luna tramonta, e quindi non sarà osservabile. Durante la fase parziale e totale di eclissi, il satellite assume il caratteristico colore rosso, che dà il nome al fenomeno.

Oltre la Luna Rossa anche la Superluna

Il satellite si troverà ad una distanza minima dalla Terra, dunque ai nostri occhi apparirà più grande, anche se non sarà facile individuare tali differenze. L'evento sarà visibile anche in diretta grazie a Virtual Telescope Project, che trasmetteranno immagini da Roma e dalle Americhe a partire dalle 03,32 ora italiana. Alle 4,20 del mattino ci sarà l'eclissi parziale, per poi un'ora dopo circa esserci quella totale. Quest'ultima si concluderà alle 8,50 del mattino.