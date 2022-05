Un pericoloso asteroide ha sfiorato la Terra!

Un asteroide gigante si è pericolosamente avvicinato alla Terra domenica 15 maggio 2022. Il corpo celeste era più grande della famosa London Eye in Inghilterra: era largo circa 490 metri con un diametro di 500 metri. Gli esperti lo hanno classificato come "potenzialmente pericoloso" ma per fortuna non ha causato alcun danno al Pianeta. Nel 1908 una meteora che ha colpito la Siberia ha eliminato diverse foreste. L'asteroide 2008TZ3, questo il suo nome scientifico, passa vicino alla Terra ogni 732 giorni.