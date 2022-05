Ucraina vince l'Eurovision, giornalista russa: "Missile su Torino"

La vittoria della Kalush Orchestra, band ucraina, all'Eurovision Song Contest 2022 non è piaciuta ai russi, esclusi dalla competizione musicale a causa della guerra. "Ci vorrebbe un missile su Torino": ha scritto in un tweet la giornalista russa e filo-Putin Yuliya Vityazeva subito dopo la finale trasmessa su Rai Uno sabato 14 maggio. Sul sito web del quotidiano AiF, a firma dell’editorialista Vladimir Polupanov, si legge invece che "la competizione ha un cattivo odore di palude in decomposizione" e che "quasi nessuno dei vincitori ad eccezione degli Abba è diventato una grande star". Lo spettacolo è stato dunque etichettato come "noiosa televisione politicizzata e falso".