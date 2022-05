Covid e mascherine in aereo: cosa cambia da maggio in Italia e Europa

Novità sulle mascherine in aereo da maggio. Stop all'obbligo in Europa ma non Italia e in Germania dove bisogna continuare a indossarla. Nel nostro Paese l'obbligo sarà in vigore fino al 15 giugno, mentre dalle parti di Berlino fino al 23 settembre. Pertanto, nel rispetto della regolamentazione Enac (Ente nazionale dell'aviazione civile), ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Fiumicino con voli Lufthansa, Air France, Swiss e Austrian Airlines, Singapore Airlines e di altre compagnie, viene chiesto di continuare ad indossare il dispositivo di protezione di naso e bocca, del tipo FFP2, quando si sale a bordo dell'aereo.