Ucraina, dieci combattenti Azovstal si sarebbero arresi

Mariupol aveva smentito la resa

Nella mattina di lunedì 16 maggio il sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko aveva smentito la resa di alcuni combattenti dell'acciaieria. "A fidarsi delle fonti degli occupanti russi, hanno già fatto prigionieri tutti a Mariupol tre volte", ha affermato l'uomo, sottolineando il fatto che l'esercito di Mosca sta tentando in tutti i modi di entrare nell'acciaieria. Nel frattempo Zelensky ha annunciato che stanno proseguendo i negoziati per far uscire quante più persone possibile da Mariupol, compresi i militari asserragliati nell'Azovstal.