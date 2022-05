Ucraina, McDonald's vende i negozi in Russia

McDonald's ha deciso di uscire definitivamente dalla Russia , vendendo completamente le sue attività ad un acquirente locale: la decisione è stata presa in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito di Putin. La notizia è stata lanciata dall'agenzia Bloomberg. I negozi non avranno più il nome della celebre catena di risporazione, né il logo, meno che mai il marchio McDonald's.

Che fine faranno i dipendenti

Con l'uscita dal Paese, l'azienda prevede di registrare un onere non monetario di 1,2-1,5 milioni di dollari, per cancellare gli investimenti fatti in loco. Per quanto riguarda invece i ristoranti in Ucraina, al momento rimarranno chiusi, mentre il personale continuerà a ricevere comunque lo stipendio. Nei giorni scorsi la multinazionale ha dichiarato che al momento anche i dipendenti dei ristoranti russi continueranno a percepire lo stipendio. In Russia la società di Chicago possiede 850 ristoranti che danno lavoro a 62mila persone.