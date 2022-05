Corea del Nord: il consiglio di Kim Jong-un ai malati di Covid

È emergenza Covid-19 in Corea del Nord: da qualche giorno il Paese è alle prese con il lockdown. 270.000 nuovi 'casi di febbre' e altri sei decessi: la Kcna ha riferito che il conteggio totale nel Paese è salito a oltre 1,48 milioni con 56 morti complessivi. Almeno tre aerei della compagnia di bandiera Air Koryo hanno collegato Pyongyang e la città cinese di Shenyang, secondo quanto ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap, per caricare materiale medico e antipandemico dalla Cina.

Il messaggio di Kim Jong-un

Il presidente della Corea del Nord Kim Jong-un ha consigliato ai cittadini positivi al Covid-19 di fare gargarismi con acqua salata in modo da negativizzarsi il prima possibile. Il politico ha inoltre accusato i funzionari del proprio gabinetto di sanità pubblica di essere i responsabili dell'emergenza in quanto "non si sono rimboccati le maniche, non riconoscendo adeguatamente la crisi". Per questo ha ordinato il dispiegamento immediato delle forze del corpo medico dell'esercito per "stabilizzare la fornitura di medicinali nella città di Pyongyang".