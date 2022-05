Silvio Berlusconi ancora nonno: 15esimo nipote in arrivo!

Si allarga il clan Berlusconi. Nonno Silvio è in attesa del 15esimo nipote: il figlio Luigi, avuto nel 1988 dall'ex moglie Veronica Lario, è in attesa del secondogenito dopo Emanuele Silvio nato nell'estate 2021. Federica Fumagalli è già al quinto mese di gravidanza e il parto è previsto dopo la fine dell'estate. Luigi ha diffuso la notizia della nuova paternità durante il Battesimo del suo primogenito, che ha riunito tutta la famiglia (all'evento non è mancata Marta Fascina, nuova compagna del leader di Forza Italia).