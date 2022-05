"La mamma di Wanda Nara riceve uno stipendio per badare ai nipoti"

Stipendio da nonna per Nora Colosimo . Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla tv argentina la suocera di Mauro Icardi si occuperà dei nipoti nei mesi più caldi dell'anno. Non gratuitamente, come una nonna qualsiasi, bensì dietro lauto compenso. "Zaira ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà con Wanda a Ibiza”, hanno spifferato nel programma Mañanísima. La sorella di Wanda ha due figli: Malaika, 6 anni, e Viggo, 2.

Quanti soldi guadagnerà la mamma di Wanda Nara

“Nora parte per l'Europa il 20 maggio perché sta già iniziando a prendersi cura dei figli di Wanda. Quindi si stabilirà in Europa per due mesi per badare anche ai bambini di Zaira. Sapete quanto la pagano? Riceverà uno stipendio di 2.500 dollari per ogni mese in cui si prenderà cura di loro. Parliamo dei cinque figli di Wanda e dei due di Zaira”, hanno rivelato alcuni giornalisti argentini. Al momento i gossip non sono stati ancora confermati dalla famiglia Nara.