"Non sono più la stessa": Carolina Marconi dopo il tumore

Carolina Marconi si è lasciata andare nelle ultime ore a delle confessioni sui social, svelando alcuni retroscena tristi avvenuti negli ultimi mesi, che l'hanno vista impegnata a combattere la sua battaglia contro il cancro . Nonostante il grande coraggio dimostrato, ci sono stati anche dei momenti di sconforto . L'ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso di essersi resa conto che la sua vita non sarà più la stessa, oltre alla consapevolezza che al momento non potrà cercare di avere un figlio.

Le parole di Carolina Marconi

L'ex gieffina ha esordito sui social dicendo di aver ripreso la sua vita in mano, poi ha detto: "A volte le cure ormonali ti portano ad avere sbalzi d’umore incredibili..sembra avere il ciclo tutto l’anno… per nn parlare poi delle vampate… ti svegli la notte in un bagno di sudore.. e’ da molto tempo che nn dormo 3 ore di fila , cerco di far finta di nulla ,prendo la macchina e faccio i miei giri x lavoro". Carolina ha poi proseguito affermando: "Prima ero molto attiva e riuscivo a fare molte cose ..cerco di nn abbattermi ed essere quella di una volta ma mi sento soffocare ..mentre guido all’improvviso ho paura, ho attacchi di panico sento “che potrebbe venirmi un “coccolone” da un momento all’altro ..mi fermo parcheggio, respiro e metto un po’ di maluma (e mi ripeto nn morirai ora Carolina hai tante cose da fare e se dovessi morire ti aspetterà comunque papà così non sarai sola )beh ..penserete che sono matta ma poi mi calmo e mi passa”.