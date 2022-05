E' morto Guido Lembo, chansonnier e fondatore di Anema e Core

CAPRI - Si è spento all'età di 75 anni lo chansonnier caprese Guido Lembo, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia. Il fondatore della storica taverna "Anema e Core" è deceduto in una clinica di Castellammare di Stabia lasciando un grande vuoto nelle notti di Capri che aveva trasformato con la sua musica. Nel piccolo locale dell'isola, Guido Lembo ha intrattenuto vip, attori, cantanti, imprenditori, ma anche gli habitués della località. Da Jennifer Lopez, a Naomi Campbell, fino agli imprenditori Luigi Abete, suo amico, e Diego della Valle, passando anche per i calciatori come Totti e Ferrara. Un grande amore anche per il Napoli con De Laurentiis che per diversi anni lo ha voluto a Dimaro per allietare i tifosi azzurri. In tanti sono stati coinvolti dalla sua travolgente energia che a fine serata portava molti a salire sul tavolo per cantare le melodie classiche napoletane che eseguiva con la chitarra.