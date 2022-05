Victoria Beckham: "Perché io e David siamo ottimi partner"

Passano gli anni ma l'unione tra David e Victoria Beckham resta inossidabile. In un'intervista a Grazia UK l'ex cantante delle Spice Girls, oggi stilista e imprenditrice, ha tirato una frecciatina a tutte quelle persone che non credevano in questo rapporto sbocciato alla fine degli anni Novanta. "E pensare che già un minuto dopo che ci eravamo sposati la gente diceva che non sarebbe durata! Invece eccoci qui in procinto di compiere 23 anni", ha dichiarato la moglie dell'ex calciatore. Posh Spice ha poi svelato il segreto del suo legame con David: "Abbiamo un profondo rispetto l'uno per l'altra. David è un padre e un marito fantastico e mi offre un grande sostegno nel mio lavoro. Siamo degli ottimi partner".