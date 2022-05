Processo Depp-Heard sbarca in tv: dove e quando vederlo

Il processo Johnny Depp contro Amber Heard sbarca in tv . La querelle giudiziaria tra il protagonista dei Pirati dei Caraibi e la sua ex moglie potrà essere vista anche dai telespettatori italiani. Per vedere in tv le fasi salienti del dibattimento in aula della milionaria guerra giudiziaria che sta catalizzando l'attenzione del gossip internazionale, si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Il documentario su Depp e Heard: data messa in onda

Il documentario dedicato al conflitto giudiziario tra i due divi di Hollywood andrà in onda sul canale Nove, sarà diviso in due parti e avrà come titolo 'Johnny Depp contro Amber Heard'. La data di messa in onda è prevista per il 25 maggio in prima serata. Dal 16 maggio è già disponibile online sulla piattaforma streaming Discovery+. Il dito mozzato di Depp, le feci sul letto, i messaggi macabri saranno alcuni degli argomenti trattati.