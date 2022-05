Kourtney Kardashian, le nozze con Travis Barker a Portofino

Kourtney Kardashian e Travis Barker si apprestano a pronunciare, per la terza volta, il fatidico 'si'. La coppia, dopo il matrimonio a Las Vegas e quello legale a Santa Barbara, convolerà nuovamente a nozze nel corso del weekend, attorniati da amici e parenti giunti appositamente in Italia per l'evento. I due protagonisti dello showbiz hanno scelto come location l'incantevole e romantica cornice di Portofino, il borgo ligure celebre in tutto il mondo.