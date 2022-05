Lady Zelensky: "Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra"

Olena Zelensky , moglie del presidente ucraino, è stata intervistata recentemente in tv insieme al marito, dicendo: "Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra". L'intervista, rilanciata dalla Bbc, rivela di come ha vissuto l'inizio del conflitto e questi due mesi e mezzo in cui il consorte non l'ha visto quasi mai. La coppia non appare quasi mai insieme in tv, questa sarebbe infatti la seconda volta.

Le parole di Olena sul marito

L'emittente britannica ha poi svelato che la first lady ucraina da quando è iniziata la guerra è rimasta a lungo in un luogo segreto per motivi di sicurezza. L'intervista è avvenuta intorno ad un tavolo apparecchiato per un té pomeridiano, con tazze e teiera di ceramica e biscotti. Zelensky indossava la solita divisa militare, anche un look austero per la moglie in giacca beige e camicia verde militare. "La nostra famiglia è distrutta, come qualunque famiglia ucraina", ha raccontato Olena Zelenska che alla giornalista che le chiedevaa se la guerra le ha portato via suo marito ha replicato: "Nessuno mi sottrae mio marito, nemmeno la guerra. Ma sì, lui vive per il suo lavoro e noi quasi non riusciamo a vederlo. Non l'abbiamo visto affatto per due mesi e mezzo. Ci siamo solo parlati al telefono".

L'ironia di Zelensky

"E sono molto grata per questa occasione perché questa intervista ci permette di passare del tempo insieme", ha detto Zelenska spostando lo sguardo sorridente verso il marito, che a sua volta ha aggiunto sorridente: "Si, un appuntamento in Tv. Grazie". Si è passati poi al racconto del giorno in cui ha avuto inizio il conflitto bellico con la Russia: "Ricordo di essermi svegliata con suoni strani all'esterno, come probabilmente è accaduto a tutti. Era buio, quasi notte, e ho visto che Volodymyr non era accanto a me. Sono andata nella stanza accanto ed era già vestito con un abito, ma senza cravatta. Gli ho chiesto: 'Che sta succedendo?' E lui mi ha risposto: 'E' iniziata'. Non riesco a descrivere le emozioni, ansia, stupore. Mi ha detto questo e se n'è andato. Dopo non ci siamo visti per molto tempo".