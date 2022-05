Antonella Elia, il dramma hot: "Orgasmi? Uno ogni tre mesi"

ROMA - L'accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, con la richiesta della cantante di avere almeno quattro rapporti sessuali a settimana, ha scatenato la solita bizzarria de Le Iene, con Stefano Corti che ha deciso di sottoporre l'idea di JLo a quattro coppie famose. Nell'ultima puntata del programma i protagonisti sono stati Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, Raffaella Fico e il suo Piero, Nuzzo e Di Biase e infine Antonella Elia e il compagno Pietro. Ed è proprio la showgirl ad aver risposto a tutte le curiosità de Le Iene rivelando particolari hot: "Stiamo insieme da tre anni", spiega Antonella Elia che poi confessa il suo dramma sessuale, in quanto a orgasmi: "E' che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto". E ancora, dice rivolta al suo compagno, l'attore e doppiatore Pietro Delle Piane: "Una volta ogni tre mesi, non tocchiamo questo tasto".