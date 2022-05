Chiara Ferragni audace con il top con le foglie di fico

Chiara Ferragni da urlo e super sexy a Portofino . L'influencer e suo marito Fedez si sono concessi alcuni giorni di relax nell'incantevole cornice del borgo ligure dove, l'imprenditrice digitale, tra una passeggiata e l'altra, ha sfoggiato degli outfit che in breve tempo hanno fatto subito tendenza. Sebbene in questi giorni non si fa che parlare del matrimonio di Kourtney Kardashian, a catalizzare l'attenzione del gossip è stata anche la moglie di Fedez con il suo top con le foglie di fico .

Il costo del top con le foglie di fico

L'elegante e sensuale outfit è stato indossato sopra ad un paio di jeans di Still Here, e le classiche sling-back allacciate intrno alla caviglia. La particolarità del top scelto da Chiara Ferragni sta proprio nella sua semplicità: due foglie di fico. Un indumento che non è da tutti. Ancora una volta l'influencer si attesta come icona di stile. In realtà non è stata la prima ad indossare questo tipo di top, in precedenza lo ha sfoggiato anche Elodie. Il costo dell'accessorio già sold out è di 180 euro. Il pezzo è della collezione AndreAdamo, un fashion designer che si sta facendo strada nel mondo della moda.