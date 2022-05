Francesca De André: "Picchiata a sangue dal mio ex fidanzato"

Francesca De André , intervista dal settimanale di gossip Chi, ha fatto chiarezza sulle aggressioni subite dall'ex fidanzato Giorgio Tambellini circa un mese fa. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato con maggiori dettagli quanto subito affermando: " Sono stata picchiata dal mio ex , sangue da ogni parte e buchi in testa", ed ancora: "Spero marcisca in galera".

Il grande dolore di Francesca De André

Sulle pagine del settimanale l'influencer ha spiegato: "Da quando ho iniziato a frequentare questa persona ho conosciuto il dolore di un amore malato. Quando era nei momenti off i suoi occhi si trasformavano. E subito sono inziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, nelle sue mani, era utile per colpirmi". La nipote di Faber non ha mai denunciato prima il suo ex per le violenze subite perché non voleva appesantire ulteriormente la già precaria situazione giudiziaria del giovane.

L'ultima aggressione

Le cose però si sono talmente aggravate che non è stato possibile fare altrimenti. "Ero a terra,, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra. Urlavo 'Basta, basta, fermati'. Ricordo una serie di calci in testa, uno via l'altro, poi il vuoto", ha ricordato la De André, che è stata soccorsa da una vicina di casa. E proprio grazie al coraggio di questa persona che ora Francesca è in grado di raccontare.