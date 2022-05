Nella notte di mercoledì 25 maggio la compagnia aerea Ita Airways ha dato il benvenuto a Roma Fiumicino al terzo Airbus A350-900. Il nuovo velivolo è stato dedicano al celebre calciatore Roberto Baggio. L'aeromobile entrerà in servizio dal prossimo 2 giugno sulla rotta Roma Fiumicino-Buenos Aires. In occasione dell'inaugrazione del volo, il 2 giugno alle 20 sarà presente anche il campione per salutare la stampa e i passeggeri.