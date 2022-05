Ray Liotta è morto: recitò in 'Quei bravi ragazzi'

Ray Liotta è morto a 67 anni . L'attore della celebre pellicola cinematografica ' Quei bravi ragazzi ' pare sia deceduto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Domenicana, dove si trovava per le riprese del suo ultimo film Il divo americano per aprossimo alle nozze con Jacy Nittolo . Stando a quanto riportato da fonti vicine all'artista non ci sarebbero sospetti sulla sua morte.

Chi era Ray Liotta

Conosciuto ai più per la partecipazione al capolavoro di Martin Scorsese 'Quei bravi ragazzi' (dove interpretava il mafioso Henry Hill), Liotta ha interpretato altri ruoli iconici in 'L'uomo dei sogni', 'Cop Land', ed ancora 'Una moglie per papà' e 'Blow'. L'attore lascia una figlia, Karsen, oltre alla fidanzata che lo aveva seguito sul set. Tra i suoi ultimi film al cinema anche 'Storia di un matrimonio' e 'No Sudden Move'.