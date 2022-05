Incendio a Stromboli, Ambra Angiolini dà una mano agli isolani

Ambra Angiolini ha rilasciato in lacrime nelle scorse ore a Repubblica alcune dichiarazioni sulla notte da incubo vissuta il 25 maggio scorso a Stromboli, dove, per cause ancora da accertare, è divampato un incendio sul set di una fiction dedicata alla Protezione Civile. "Sono qui con la gente dell'isola a dare una mano", ha riferito l'ex compagna di Massimiliano Allegri, che ha poi ammesso: "Non è stata una notte facile". Al momento in cui è iniziato l'incendio l'attrice non era sul set.