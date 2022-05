Parla il Borat rossonero: "Perché mi sono spogliato per il Milan"

Il tifoso del Milan che ha festeggiato seminudo in strada dopo la vittoria dello Scudetto è sbarcato in tv. Lorenzo Francesconi, questo il suo nome, è stato ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 dopo che i video che lo ritraggono con il celebre costume verde fluo del film Borat sono diventati virali sui social network. "Il costumino l’ho comprato anni fa per sfoggiarlo nel 2017 in spiaggia in Emilia Romagna. Una volta mi hanno buttato fuori dalla spiaggia. L’ho indossato tante volte, anche al Papete", ha raccontato il 26enne.