Incidenti sulla Spianata a Gerusalemme: la tensione è alta

GERUSALEMME (Israele) - Incidenti nella mattina di domenica sulla Spianata (Monte del Tempio per gli ebrei) a Gerusalemme tra polizia e manifestanti palestinesi che si erano barricati nella Moschea di al-Aqsa. La situazione è di alto allarme per la prevista 'Marcia delle Bandiere', celebrazione ebraica che ricorda la riunificazione della città sotto la sovranità israeliana e che nel pomeriggio partirà dalla Porta di Damasco attraversando il quartiere arabo per arrivare al Muro del Pianto.