In Nepal è scomparso un aereo con 22 persone a bordo

Un aereo passeggeri della Tara Air è scomparso con 22 persone a bordo. Il velivolo era diretto in una zona montuosa del Nepal: a dare l'annuncio la stessa compagnia aerea. "Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti", ha detto il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula, spiegando che a bordo ci sono 19 passeggeri e tre membri dell'equipaggio . Da qualche giorno nella zona piove ma i voli operano normalmente. Si tratta di un percorso popolare tra gli escursionisti provenienti dall'estero che usano i sentieri di montagna insieme a pellegrini indiani e nepalesi che visitano il tempio di Muktinath.

"La visibilità è scarsa"

L'aereo scomparso, un bimotore a elica Twin Otter, era decollato dalla città occidentale di Pokhara alle 9:55 ora locale (circa le 6:00 in Italia) e poco dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Un portavoce del ministero dell'Interno, Phanindra Mani Pokharel, ha reso noto che due elicotteri sono impegnati in queste ore nelle ricerche dell'aereo, ma ha precisato che nella zona la visibilità è scarsa. Jomsom è una popolare destinazione di trekking dell'Himalaya a circa 20 minuti di aereo da Pokhara, che si trova a ovest di Kathmandu. Il mercato nepalese dei voli passeggeri ha segnato un vero boom negli ultimi anni grazie al turismo, ma anche il trasporto merci via aerea è aumentato a causa della limitata rete stradale del Nepal.