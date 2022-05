Scuola, un tema sulla razza europea: shock al concorso per docenti

Ennesima bufera sul mondo della scuola. Una prova orale per il concorso a cattedre per la scuola secondaria (italiano, storia, geografia) prevedeva una lezione sulla razza europea. A denunciare il fatto su Facebook il docente di pedagogia all'Università dell'Aquila Alessandro Vaccarelli. "E non è nemmeno una prova del 1938. La razza europea. La razza europea? Cioè? Come si potrebbe articolare una lezione sulla "razza europea"? Razza ariana? Ma siamo impazziti?", ha fatto sapere. Non esiste alcuna razza europea: la comunità scientifica è unanime nel ritenere che il concetto di razza, fondato su presunte differenze biologiche, sia completamente privo di senso.