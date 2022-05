"Arriva il Bonus Rom: diecimila euro e permesso di soggiorno"

Il Comune di Roma ha varato un programma che punta a chiudere tre campi nomadi - Candoni, Salviati e Lombroso - entro il 31 dicembre e inserire in società gli attuali abitanti. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il piano prevederebbe anche sostegni economici, fino a diecimila euro , per aiutare gli occupanti a trovare una casa, oltre alla regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, all'inserimento nel mondo del lavoro e alla scolarizzazione dei bambini.

Un bonus per i seimila nomadi di Roma

Per l'inclusione lavorativa - fa sapere il quotidiano romano - sono previsti contributi, fino a un massimo di cinquemila euro per ogni nucleo familiare, destinati, tra le altre cose, all’avvio di piccole realtà imprenditoriali, mentre per ottenere il sostegno abitativo è necessaria “la sottoscrizione e la registrazione del contratto di locazione per alloggi singoli o in coabitazione e sarà erogato direttamente ai proprietari degli immobili locati”, per un importo massimo di 800 euro al mese.