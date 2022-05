Kalush Orchesta ha venduto all'asta il trofeo dell'Eurovision

Kalush Orchestra, la band ucraina vincitrice dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, ha venduto il trofeo ricevuto per la cifra di 838mila euro. I soldi ottenuti dalla vendita saranno destinati alla raccolta fondi per l'Ucraina. Il microfono di cristallo è stayo messo all'asta su Facebook con la finalità di acquistare dei droni Pd-2 per sostenere le attività sul campo dell'esercito di Kiev. Lo riferisce Ukrinform.