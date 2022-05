Roma, lo sfogo di Claudia Gerini e Elena Santarelli: "Perché nessuno pulisce?"

Claudia Gerini ed Elena Santarelli si sono lamentate del degrado a Roma. La prima, nata e cresciuta nella Capitale, è stanca di vedere rifiuti e sporcizia ovunque. “Siamo a Piazza della Minerva, dietro al Pantheon di Roma. E questo – ha detto via Instagram l’attrice indicando rifiuti abbandonati e arredi urbani deturpati -, è quello che dobbiamo sempre vedere. Io sono giorni che faccio tanti giri, dal Colosseo a Trinità dei Monti, la situazione è sempre la stessa. Sporcizia e degrado in un posto che dovrebbe essere un bel salotto. La città è sporca non solo perché le persone sono incivili ma perché nessuno la pulisce. Domanda: come mai?”.