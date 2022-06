Donatore di sperma, 15 figli con donne lesbiche ma nascondeva una malattia

Per anni ha offerto il suo sperma a chi voleva praticare l'inseminazione artificiale, ma nascondeva il fatto di avere una malattia ereditaria che può causare ritardi mentali. È la storia di un uomo del Regno Unito - James MacDougall - che ha avuto 15 figli, tutti da donne lesbiche. Oltre ad aver nascosto la propria patologia il 37enne, nonostante avesse promesso di non farlo, in quattro casi dopo la nascita del bambino ha portato in tribunale le madri per ottenere l'affidamento congiunto. Ora è dunque finito sotto processo ed è stato soggetto a una induzione che gli impedirà di ripetere il suo comportamento.