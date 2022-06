Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen è stata aggredita per strada

Il racconto

"Ero terrorizzata. Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero di nuovo, stavolta magari per farmi del male", ha proseguito l'influencer quindi ha poi concluso dicendo: "Non mi era mai successa una cosa simile. Sto ancora tremando". Karen è conosciuta anche per la sua love story con Fabio Rovazzi. Da tempo si rincorrono voci circa una loro separazione. Al momento però non ci sono conferme ufficiali.