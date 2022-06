Whatsapp, in arrivo la possibilità di modificare i messaggi dopo l'invio

Sembra che Whatsapp stia finalmente per introdurre la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio, una fra le funzioni più richieste dagli oltre 2 miliardi di utenti. A svelarlo è stato Wabetainfo, che in uno screenshoot ha mostrato l'opzione per poter cambiare il testo di un messaggio dopo averlo inviato. Bisognerà tenere premuto il messaggio che si vuole modificare e poi cliccare sul menu a 3 punti in cui apparirà la funzione Edit, in italiano sarà Modifica. Il messaggio sarà poi spedito di nuovo. Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra temporale per la modifica e se apparirà una scritta per rendere noto che il messaggio è stato modificato. Potrebbe dunque essere l'ultima novità della celebre app di messaggistica istantanea che recentemente ha aggiunto anche la possibilità di usare un unico account su due smartphone diversi e le reactions ai messaggi con le emoticon.