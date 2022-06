La metro di Milano tappezzata con le foto di Lady Oscar: il motivo

Protagonista dell'infanzia di tanti, a sorpresa, Lady Oscar è tornata alla ribalta della cronaca grazie ad una singolare iniziaiva che sta catalizzando l'attenzione dei media e non solo. Da qualche giorno infatti nella stazione metro Duomo di Milano tutte le pareti sono ricoperte con il volto della donna dai lunghi capelli ricci biondi, cresciuta come un militare alla corte della regina Maria Antonietta. La singolare trovata è in realtà una campagna pubblicitaria di un noto brand di moda che ha colto l'occasione dei 50 anni dall'uscita del manga, per inaugurara una capsule collection dal titolo #TheLadyisback.