Roma, cappuccino 8 euro al bar: è lite tra cliente e proprietario

Cresce in Italia il fenomeno caro colazione al bar: nell'ultimo periodo sono aumentati vertiginosamente i prezzi di caffè e cappuccini. L'ultimo caso ha suscitato un mare di polemiche su Twitter, dove la giornalista Sandra Amurri si è lamentata per aver pagato otto euro un cappuccino in un bar di Piazza del Popolo. "Benvenuti a Roma, fine lockdown: un misero cappuccino 8,05 euro. Risposta del direttore: ‘non l'ha visto il menu? Se le sembra troppo non ci venga'. Menu per un cappuccino?", ha scritto.