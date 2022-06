Giubileo di Platino, Regina Elisabetta colta da malessere: non sarà a messa

LONDRA (Inghilterra) - Spiacevole notizia per il Giubileo di Platino che si sta tenendo per festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Dopo la Birthday Parade e il Flypast, in programma nella cattedrale di Saint Paul di Londra c'è la messa di ringraziamentoalla quale la sovrana non parteciperà. La decisione è stata presa in seguito ad un "malessere" che ha colpito la Regina nella prima giornata di festeggiamenti: lo fa sapere Buckigham Palace, citato dalla Bbc, che parla di nuove preoccupazioni per la salute della sovrana 96enne.