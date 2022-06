Masterchef: rubate le foto hot dell'ex concorrente Mery Liviero

Mery Liviero, ex concorrente di Masterchef, è stata derubata. La cuoca romana era sbarcata qualche mese fa su OnlyFans per arrotondare i suoi guadagni ma le sue foto hot sono finite su chat private di WhatsApp. “Ho provveduto tramite la polizia postale ed i miei legali di Roma e Milano per la pubblicazione dei miei contenuti privati su OnlyFans su forum esterno”, ha racconto Mary Liviero a Leggo. “La persona in questione verrà contattata spiacevolmente, ma in maniera completamente meritata. Questo serve per farvi capire che non scherzo quando si oltrepassa il limite. Si parla di furto d’immagine ed è un grave reato penale”.