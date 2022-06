Giulia De Lellis finisce in ospedale per una reazione allergica

Attimi di paura per Giulia De Lellis: l'influencer di Pomezia è finita in ospedale a causa di una reazione allergica. "Sono stata malissimo. Ho avuto un attacco di allergia fortissima, ovviamente ero molto peggio di così. Per fortuna sono riuscita a bloccarla tra flebo, cortisone ecc. Non si riesce a capire la causa”, ha raccontato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram.