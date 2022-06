Il ritorno di Gianluca Vacchi dopo le accuse: "Ingiustizie e menzogne"

Gianluca Vacchi è tornato sui social network dopo le accuse dell'ex colf che gli avrebbe fatto causa per presunte vessazioni che lei e altri collaboratori domestici subivano se le loro performance danzanti, richieste dall'imprenditore, non erano soddisfacenti. "Nella vita ho affrontato di tutto e niente mi ha mai scalfito", ha scritto il 54enne su Instagram, dove ha postato due foto scattate nel giardino della sua villa di Bologna in compagnia della fidanzata, Sharon Fonseca, e della figlia Blu Jerusalema.