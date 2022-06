Si è spenta a Roma, all'età di 89 anni, Liliana De Curtis, la figlia di Totò. È quanto appreso dall'Ansa da ambienti vicini alla famiglia. La donna, attrice e scrittrice, era l'unica erede che il celebre artista napoletano aveva avuto dalla moglie Diana Rogliani. Il Principe De Curtis decise di chiamare la sua primogenita come la sua ex fidanzata Liliana Castagnola, l'interprete che si era suicidata per lui.