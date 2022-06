Chiara Ferragni: quanto costa la vacanza a Forte dei Marmi

Chiara Ferragni ha scelto di passare qualche giorno di relax al mare in compagnia dei suoi figli e di alcuni amici e parenti. Anche quest'anno l'influencer digitale ha optato per Forte dei Marmi.La moglie di Fedez è tornata all'Augustus Hotel, un albergo a cinque stelle che è un must per i vacanzieri di lusso che arrivano nella ridente cittadina. Il resort è immerso in un grande parco dove si trova l'edificio principale e altre strutture dedicate all'ospitalità. L'albergo è composto da Villa Pesenti, la Nave (la zona più moderna), oltre a sette ville ad uso suite. C'è anche Villa Angelli, usata per oltre trent'anni dalla famiglia torinese per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'Augustus beach può far conto anche di due splendide piscine ed una spiaggia privata. Gli ospiti possono usufruire anche della spa e di due ristoranti.