Roma, incidente in galleria per treno Alta Velocità Torino-Napoli

Rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima a Roma un treno dell' Alta Velocità della linea Torino-Napoli. I viaggiatori sono riusciti ad uscire dal convoglio e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Su profilo Twitter dei Vigili del Fuoco si legge che il treno ha avuto un guasto tecnico e che sul posto sono giunte le squadre Usar. Al momento il servizio dell'Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14, come annunciato da Trenitalia.

La prima ricostruzione dell'incidente

L'ispettore antincendio dei vigili del fuoco Pasquale Labate ha ipotizzato una prima ricostruzione dell'incidente: "Il treno è entrato in galleria senza problemi. Poi, per motivi che andranno accertati, c'è stato probabilmente un ondeggiamento anomalo e il locomotore di coda è andato a sbattere contro l'ingresso della galleria della Serenissima". I 230 passeggeri conferma Labate, sono stati messi in sicurezza, mentre sulla linea ferroviaria ancora bloccata ci sono diversi detriti provocati dall'urto del treno con la galleria.

La testimonianza dei passeggeri

"Abbiamo avuto paura, tutto è successo dopo essere ripartiti da Termini. Il treno ha avuto dei colpi di freno e poi fumo in carrozza. E' saltata la luce e anche l'aria condizionata", ha riferito una passeggera che si trovava sul convoglio andato a sbattere contro la galleria. Quindi ha aggiunto un altro passeggero: "Siamo rimasti al buio per minuti poi sono arrivati i vigili del fuoco che ci hanno fatto scendere. Abbiamo camminato in galleria per oltre un chilometro".