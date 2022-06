Delia Duran e Alex Belli tingono il cane di rosa: è bufera sui social

Alex Belli e Delia Duran sono tornati nuovamente alla ribalta della cronaca, non più per il triangolo amoroso con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip o le dichiarazioni circa il loro 'amore libero', bensì per aver tinto di rosa il loro cane Bella . A far ribellare il popolo del web è stavolta un video dove si vede il loro cane appena tosata, con le orecchie e la coda colorate di rosa.

La reazione dei social

L'iniziativa dei due ex gieffini non è proprio stata apprezzata da molti, tanto che sui social c'è chi fa notare: "I coloranti sono tossici per gli animali". Parole che appaiono sotto le immagini di Delia Duran sorridente e felice per la novità riguardante Bella. E c'è anche chi ammonisce scrivendo: "Gli Spitz non vanno tosati così" ed ancora "gli animali non sono giocattoli". A difendere però l'iniziativa dei due vipponi è stata la boutique milanese che si è presa cura della cagnolina, specificando che il Pink look di Bella è stato fatto "con un prodotto totalmente naturale, atossico e vegetale, completamente innocuo per i piccoli Amici".