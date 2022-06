Roberto Brunetti "Er Patata" trovato morto in casa: aveva 55 anni

Roberto Brunetti , meglio conosciuto con il soprannome di " Er Patata ", è stato trovato senza vita nella sua casa di Roma . L'attore romano non rispondeva da giorni alle chiamate della compagna e degli amici, facendo così scattare l'allarme. Proprio la compagna nella tarda serata del 3 giugno ha avvisato prima i vigili del fuoco, poi gli agenti della Polizia, che hanno fatto irruzione in casa dell'uomo e verficato quindi il suo decesso. Il corpo dell'attore, legato per molto tempo a Monica Schettini, era riverso sul letto, non erano presenti segni di violenza. Sarebbero state trovate tracce di droga al suo fianco.

Chi era Roberto Brunetti

"Er patata" aveva recitato in diversi film, ma la sua notorietà la deve per l'interpretazione di Aldo Buffoni in Romanzo Criminale. Recentemente in una delle ultime interviste televisive aveva raccontato del periodo buio che aveva trascorso , ma anche delle difficoltà vissute nell'ambito del lavoro a causa di una carriera che non era riuscita a decollare.