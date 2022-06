Uk, una donna italiana è stata uccisa: arrestato il marito

Una donna italiana di 52 anni, Antonella Castelvedere, è stata uccisa nella sua casa di Colchester, nel Regno Unito. Il marito della donna è stato accusato ed arrestato per l'omicidio. La cinquantaduenne era originaria di Bagnolo Mella in provinciap di Brescia, che aveva lasciato ormai da anni per vivere in Gran Bretagna dove lavorava come docente univeristaria nell'Essex. Pare che la vittima sia stata colpita con un coltello ripetute volte.