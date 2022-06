Massimo Giletti in Russia: malore durante la diretta tv

Massimo Giletti si è sentito male mentre era diretta dalla Piazza Rossa di Mosca nel corso della puntata di Non è l'arena. Il giornalista e conduttore ha avuto un mancamento. A svelarlo, dopo una improvvisa interruzione della trasmissione, è stata Myrta Merlino che in studio a Roma ha continuato a condurre il programma per alcuni minuti. Poi Giletti è riapparso, non più in piedi all'esterno, ma seduto all'interno. "Ho avuto forse un calo di zuccheri", ha spiegato ai suoi telespettatori.