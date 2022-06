Usa e Sud Corea hanno lanciato 8 missili in risposta a Kim Jong-un

Le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno lanciato otto missili balistici in mare, in una dimostrazione di forza in risposta a un lancio missilistico nordcoreano avvenuto in precedenza nel mar del Giappone. I lanci miravano a dimostrare la capacità di rispondere rapidamente e accuratamente agli attacchi nordcoreani. "Il lancio combinato Usa-Corea del Sud di missili terra-terra dimostra che anche se la Corea del Nord provoca con missili da vari luoghi, gli Usa e la Corea del Sud hanno la capacità e la prontezza di colpire immediatamente con precisione in relazione all'origine della provocazione", ha detto lo Stato maggiore congiunto sudcoreano.