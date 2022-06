Ritrovato Leon, il cane scomparso in Alaska tre mesi fa

Happy ending per Leon, il cane da slitta che si era perso qualche tempo fa in Alaska. Il quattrozampe è stato trovato vivo tre mesi dopo la sua scomparsa. Leon è un cane da slitta smarrito durante l'Iditarod Trail Committee, la più dura corsa di questa categoria nel mondo. Ben 1.600 chilometri, in pieno inverno artico, da Anchorage e a Nome, lungo la natura selvaggia e spietata del Paese, attraversando due catene montuose, il fiume ghiacciato dello Yukon e il ghiaccio del Mare di Bering lungo la costa occidentale dello Stato. L'animale è scappato quando la gara aveva percorso circa 1500 chilometri. Sebastien Dos Santos Borges, il suo musher, ovvero il conducente della slitta trainata da 12 cani, lo ha cercato ovunque ma poi è dovuto ripartire e ha dato l’allarme perché lo cercassero.

Così è stato ritrovato Leon

Leon è stato ritrovato grazie all'aiuto di alcuni residenti di McGrath, una località a 240 chilometri a sud di Ruby, che hanno avvertito gli organizzatori della corsa di averlo avvistato nei pressi di una fattoria. Per poterlo catturare gli hanno lasciato del cibo. Dopo tre mesi nella natura selvaggia dell'Alaska Leon è molto magro ma in salute, come chiarito dai veterinari che lo hanno visitato prima del suo rientro in Francia.