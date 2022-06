Scoperto nuovo tipo di Coronavirus tra i roditori svedesi: il Grimsö

Scoperto un nuovo Coronavirus in Svezia che si è diffuso tra una specie di roditori molto comuni in Europa, ovvero quelle delle arvicole rossastre. Il cirus in questione ha il nome di Grimsö, dal nome della località a ovest di Stoccolma nella quale è stato trovato. Al momento non è dato sapere quale sia la sua potenziale pericolosità nei confronti degli esseri umani. A tal fine i ricercatori guidati dall’Università svedese di Uppsala invitano a rafforzare la sorveglianza dei virus portati dalla fauna selvatica, in particolare da quegli animali che vivono più a stretto contatto con l’uomo. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Viruses.