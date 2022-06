Qualità della vita, la classifica 2022: Aosta al primo posto per i bambini

Aosta , Piacenza e Cagliari sono le tre province che vincono quest'anno la sfida della Qualità della vita per fasce d'età pubblicata sul Sole24ore. Sono 12 i parametri su cui si basa la ricerca, forniti da fonti certificate come Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia. La presentazione dei risultati in anteprima è avvenuta al Festival dell'Economia di Trento.

Le classifiche

Al primo posto per la categoria bambini si trova la provincia di Aosta, che invece è sesta per quella degli anziani. Se Piacenza è in testa per i giovani, si aggiudica il 42esimo posto per quella degli anziani e 75esima per i bambini. La provincia di Cagliari è la prima per la categoria anziani, mentre si attesta al 20esimo posto per i bambini e 80esimo posto per i givoani. La provincia di Trento è presente nella top ten di tutte e tre le classifiche. Le regioni più performanti per i giovani sono Toscana (Arezzo,Siena e Firenze) ed Emilia-Romagna (Piacenza, Ferrara e Ravenna). La città di Gorizia è la prima per il verde attrezzato, mentre Trieste per i posti negli asili nido.

I parametri

Ad ogni parametro è assegnato un punteggio. Per i piccoli si ci è basati sugli edifici scolastici con mensa, per i giovani le imprese che fanno ecommerce, ma anche la presenza di medici specialisti per gli anziani. Le note dolenti sono le città del Sud, che non riescono a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Ci sono fattori però in cui alcune province del sud funzionano come matrimoni, età media al parto del primo figlio, affitti bassi e progetti imprenditorialità femminile. Il Centro Nord è vincente per i più giovani. Quasi tutte le grandi città hanno risultati negativi: Milano al 60esimo posto, Venezia al 102esimo. Roma all'83esimo.