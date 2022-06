La Madonna con il seno scoperto al Cremona Pride: scoppia la polemica

È bufera sul Cremona Pride. Al centro delle polemiche la scelta di esibire durante il corteo un manichino a grandezza naturale, travestito da Madonna, con il seno scoperto. Una rappresentazione giudicata blasfema e subito contestata sui social. Criticato pure il sindaco Gianluca Galimberti che si è però difeso su Facebook: "Sfilare con una statua della Madonna blasfema è per me inqualificabile. Irrispettoso non solo verso chi crede e verso la storia della città, ma, secondo me, anche verso chi ha partecipato al corteo manifestando le proprie idee con rispetto. A quei pochi dico che esprimere le proprie posizioni deve passare dal considerare e rispettare quelle degli altri. Sempre". Il primo cittadino ha aggiunto: "Ho ricevuto qualche messaggio che tirava in ballo la mia coerenza personale, anche di cattolico. Essere coerente per me passa dalla condanna ferma di quel gesto. Senza se e senza ma".