Ucraina, una donna incinta guida per 20 ore per partorire in Umbria

Una donna al sesto mese di gravidanza è fuggita dall' Ucraina in guerra ed ha guidato per 20 ore con l'unico scopo di partorire il suo bambino lontano dal conflitto bellico che ormai dura da più di cento giorni. La protagonista di questa vicenda è Uliana Pavelik , di 33 anni, già mamma di una bambina di 10 anni di nome Sofia. La donna ha percorso più di 1700 chilomentri, per raggiungere Foligno . Raggiunta dai microfoni dell'Ansa, la donna ha raccontato la sua storia, dove si mescolano coraggio e disperazione. Il 14 maggio scorso è nato il piccolo Maxim . Uliana ripensando al suo gesto lo definisce un atto quasi eroico e "folle", ma il desiderio di far nascere il suo bambino in un luogo sicuro era più forte di ogni cosa.

Il desiderio di Uliana

E pensare che come ha ammesso la donna "ho iniziato a guidare soltanto un anno fa". Il suo desiderio è ora quello di "Tornare quanto prima in Ucraina, perché Maxim deve conoscere il suo papà Igor", quindi ha aggiunto: "Appena saranno pronti tutti i documenti per far uscire dall'Italia il bimbo ripartiremo verso la nostra casa, anche se nel viaggio di ritorno non guiderò io, ma cercherò qualcuno che mi possa accompagnare. Questa volta con me non c'è solo Sofia, ma anche un neonato a cui badare". Lei ora spera che il conflitto finisca presto, affinché possa nuovamente riabbracciare i suoi cari.